11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。2月16日（月）の放送では、最近観た映画について語りました。

INI 郄塚大夢

今月も“チュータールームNo.3”から授業（放送）を届けた郄塚。「生徒の皆さん、こんばんは！ みんなの夢をサポートする、SCHOOL OF LOCK!のチューター・INI 郄塚大夢です！」と元気よく挨拶し、近況を語り始めました。

先月の放送では、新年恒例の書き初めで「感性」という言葉を綴り、映画や音楽など、多くのエンターテインメントに触れる1年にしたいと話していた郄塚。この1ヵ月間を振り返り、「有言実行、いろいろな作品を見ました」と手応えを語ります。郄塚：というのもですね、1月に「今年はいろいろな作品を観て、自分の感性をたくさん感じていきたい」と言ったから、ちょっと家のシステムを潤そうと思って、いいスピーカーを買ったんですよ！ “サウンドバー”ってやつですね。テレビに繋げて映画っぽい音にしたり、Bluetoothで音楽もかけられたりするような。だからまさしく形から入って、環境を整えて。すごく良い環境で音楽と映画を楽しみましたね！それで観た中でも、今までなんだかんだ見ていなかったなという作品や、有名な昔の作品などを観たんですけどね。最近観て「うわ、これ面白い！」と思ったのが、（大橋裕之さんのマンガ原作とする）アニメーション映画『音楽』（2020年）なんですよね。軽くあらすじを言うと、高校の不良少年3人がひょんなことからバンドを組む。ふと思い立って結成するんです。でも3人とも楽器の経験がないから、全然技術はないんだけど、ただパッションとしてちゃんと音楽をしている姿が描かれていて。上手い下手じゃない、その音楽の楽しさの本質のようなものがすごく感じられる映画なんですよね。自分も音楽をやっている身として「このマインドはすごく大切だよな」と思って観ていました。番組では他にも、最近聴いている音楽などについて語る場面もありました。



