¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²»³Ú¥³¥é¥à¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëR&B¥·¡¼¥ó¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¡¢¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Ïªºê½Õ½÷¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¡ØSoul Journey - 30th Anniversary¡Ù¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¢¡²áµî¤È¸½ºß¤ò·Ò¤°¡¢³×¿·Åª¤Ê2ËçÁÈ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¤Þ¤À¡ÖR&B¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤É¤³¤«³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î±ó¤¤¶Á¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯Âå¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÅ·À¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ò·È¤¨¤Æ¸½¤ì¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÌ¾¤Ï¡¢Ïªºê½Õ½÷¡Ê¤Ä¤æ¤¶¤¡¦¤Ï¤ë¤ß¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëR&B¥·¡¼¥ó¤Î·ÁÀ®´ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSoul Journey - 30th Anniversary¡Ù¤ò2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ËÜºî¤ÏÈà½÷¤¬²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥½¥¦¥ë¡Êº²¡Ë¡×¤Îµ°À×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ©¸¯¤¤¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤È·É°Õ¤È¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë°ÕµÁ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖLyrico¡Ê¥ê¥ê¥³¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Ë¤Ï¡¢Ïªºê½Õ½÷Ì¾µÁ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Lyrico»þÂå¤Î½ÅÍ×¶Ê¤âÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò°ì¤Ä¤Î¡ÖSoul Journey¡Êº²¤ÎÎ¹¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëÁ´30¶Ê¤Î2ËçÁÈ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Disc1¤Ë¤Ï2011Ç¯È¯É½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNow Playing¡Ù°Ê¹ß¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¼ýÏ¿¡£¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ·²¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¸½ºß¤Î²»³ÚÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Disc2¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´ü¤«¤éLyricoÌ¾µÁ¤ò´Þ¤à¥¥ã¥ê¥¢Á°È¾¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜR&B¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥ÈóÕÌÀ´ü¤Î³Ú¶Ê·²¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖGLAMOROUS (feat. michico)¡×¤Ï¡¢R&B¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤ºÓ¹¤ëºÇ¶¯¤ÎÀ©ºîÉÛ¿Ø¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎR&B¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¹ü³Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤¿T.Kura¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Îàµ©¤Ê¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥»¥ó¥¹¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¸ì´¶³Ð¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ëmichico¡£
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤Î3Ì¾¤Ë¤è¤ë´ñÀ×¤Î¡ÖºÆ¥¿¥Ã¥°¡×¡£¸½Âå¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÈ÷¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGLAMOROUS (feat. michico)¡×¤Ï¡¢Ïªºê½Õ½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¸åÅ¸³«¤µ¤ì¤ë30¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ãÏªºê½Õ½÷ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿ÀÆàÀî¸©½Ð⾝¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£11ºÐ¤ÇÂè28²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¿¨¤ì¤Æ⾳³Ú²È¤ò»Ö¤·¡¢ÂÇ³Ú´ï¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê³Ú´ï¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é´¶À¤òËá¤¯¡£16ºÐ¤Ç¥´¥¹¥Ú¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØMama I Want To Sing¡Ù¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Èº²¤ÎÀ¼¡É¤Ë´Ó¤«¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢²Î¤ò⾃⾝¤ÎÉ½¸½¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£1995Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÁÇÍÜ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²Î¾§¤Ç¡¢⽇ËÜ¤ÎR&B¥·¡¼¥ó¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò¸£°ú¡£4ºî⽬¡ØBelieve Yourself¡Ù¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½éÅÐ¾ì10°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£2001Ç¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾µÁ¤ò¡ÉLyrico¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆÈÆÃ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ê¥º¥à¤ËR&B⾊¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Lyrico¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£⾃⾝¤Î⾳³ÚÀ¤ò¤è¤ê½ö¾ðÅª¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢J-POP¥·¡¼¥ó¤Ë¿·¤¿ÃÏ°Ì¤ò³Î⽴¤·¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤òÏªºê½Õ⼥¤ËÌá¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÂ¿½ÅÏ¿⾳¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥Ú¥éºîÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ó¥°¥ë19Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à15Ëç¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏSING LIKE TALKING¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢Îë⽊²íÇ·¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¥³¡¼¥é¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×(¥¨¥ì¥ó¡¿¥¨¥ô¥¡Ìò)¤Ø¤Î½Ð±é¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢¥³¡¼¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ä
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§CD¡ÊÁ´30¶Ê¼ýÏ¿¡¦¿·¶Ê2¶ÊÍ½Äê¡Ë
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º
¡ã¼ýÏ¿Í½Äê¶Ê¡ä¡¡¢¨¶Ê½çÌ¤Äê¡¿¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡üDisc1
¡¦GLAMOROUS (feat.michico)¡¡¢¨¿·¶Ê
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¡¢¨¿·¶Ê
¡¦Sacrifice
¡¦Agape
¡¦Here and Now duet Kaoru Kurosawa¡¦ÎÞ¤Î²Ö duet LOVE
¡¦Love Flame
¡¦¤µ¤è¤Ê¤é¤ÎÀÀ¤¤
¡¦Æ·¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë
¡¦HARUKAZE
¡¦Witness
¡¦Still Of The Night
¡¦Bye Bye Gloom
¡¦Woman "W¤ÎÈá·à"¤è¤ê
¡¦ABC
¡üDisc2
¡¦FEEL YOU
¡¦In This Love
¡¦Believe Yourself
¡¦¥¥»¥¥Î¥Ï¥Ê
¡¦ÂÀÍÛ
¡¦I Say I'm Sorry
¡¦One summer day
¡¦Îø
¡¦Break On Out
¡¦Forever In Your Heart ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡Á
¡¦Eternity.
¡¦You'll Be Alright
¡¦I'm Here
¡¦Time
¡¦BRAZILIAN RHYME
¡ãÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¾ðÊó¡ä
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
Ïªºê½Õ½÷
