女性３人組バンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が２０日、公式サイトで宮崎朝子の体調不良により２１日の奈良公演など４公演を中止すると発表した。

バンドは「この度、Ｇｔ．Ｖｏ 宮崎朝子の体調不良により、“ＳＨＩＳＨＡＭＯ ファイナルツアー２０２６『さよならボヤージュ！！！』”の下記４公演につきまして開催を見合わせとさせていただきます」と報告。２１日の奈良公演のほか、広島、香川、福岡での公演が中止となり「楽しみにしていただいております皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

ＳＨＩＳＨＭＯは昨年９月に今年６月１３、１４日にＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）で行うワンマンライブを最後に活動を終了することを発表。今月からラストツアーを開催していた。

チケットの払い戻しについては調整中だとし「現在お持ちのチケットにつきましては、お手元にそのまま保管していただきますよう、お願いいたします」と周知。さらに、「予定しておりました開催日当日に、同じ会場にて、“ＳＨＩＳＨＡＭＯ ファイナルツアー２０２６『さよならボヤージュ！！！』”の初日＝２月１１日（水・祝）に行われた神奈川 カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター） ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映させていただくことを決定いたしました。当該公演のチケットをお持ちの方は入場無料でご参加いただけます」とした。