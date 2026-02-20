お笑いコンビ天才ピアニストが、大阪の阪急うめだ本店の阪急バレンタインチョコレート博覧会で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。2月14日まで開催された阪急バレンタインチョコレート博覧会には、国内外350ブランド約3000種類の商品がズラリ。2025年開催時は32億円以上も売り上げた、毎年恒例の一大イベントです！

天才ピアニストが、「有名人!?」「かっこいいな～！」とときめいたのは、チョコレート大国ベルギー出身のアルネ・ストルムさん。アルネさんは、6年前に日本でチョコレートブランドL’AVANCE（ラヴァンス）を立ち上げた、新進気鋭のショコラティエです。丹波（兵庫）の黒ゴマや十勝（北海道）のラズベリー、興部（北海道）のハマナス、大崎上島（広島）のレモンなど、日本の農作物にこだわった彼のショコラは大評判です！

アルネさんのベストバイは、神戸のチョコレートショップJHOICE laboratory（ジョイス ラボラトリー）で販売されている、にんにくを使ったボンボンショコラ。上から順に、イチゴと黒胡椒のコンフィチュール、丹後の農家が独自の熟成技術で約1ヵ月かけて仕上げた黒にんにくのスライス、ポルトワインとフランボワーズのガナッシュという3層構造になっています。

アルネさんいわくこのショコラは、にんにくの香りはするものの、「強すぎなくて優しすぎなくてバランスが完璧」で、「ものすごくビックリして、めちゃくちゃおいしかった！」とのこと。実物を試食したスタジオ一同も、「にんにくはちょっと後から。ほんのりくらい。言われないとわからないくらい！」「イチゴの方が最初にきますね」「一噛みで何回も味わえる感じ」「すごくおいしい！」「食べたことないですこれ！」「あっという間に溶けちゃう。もう1個欲しいんですけど！」と、その不思議なおいしさを称賛しました！

ほかにも天才ピアニストは、会場でさまざまなベストバイを聞くことができました。世界が認めた京都の洋菓子店RAU（ラウ）のシェフパティシエ松下裕介さんは、ファミリーマートのクリスピーキャラメルサンドがベストバイ。このサンドは数種類の小麦粉を絶妙にブレンドしていて、食感がサクサクしています。松下さんは、「尋常じゃないくらいパリパリ！」「自分では真似できない！」と感動したそうです！

ますみと同じ38歳には見えない女性のベストバイは、コストコで人気のディナーロール（36個入り）。中には何も入っていませんが、「そのまま食べても甘くておいしい」「子どもがめっちゃ好き」なため、彼女は冷凍庫に常にストックしているとのこと。このパンに、子どもたちはブルーベリージャムを塗って食べるのがお気に入りで、女性自身はバターを塗って焼いてガーリックソルトを振って味わっているそうです！

受験真っ只中の女性は、セブン-イレブンのお店で揚げたチーズボールがベストバイ。「見かけたときには買っています！」というほど気に入っていましたが、この商品は残念ながらつい最近販売が終了……。現在は、濃厚ソースをモチッとした生地で包んだショコラボールが販売されており、こちらも絶品です！

なお、阪急バレンタインチョコレート博覧会にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」2月13日放送回で紹介されました。