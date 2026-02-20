ºÇ½é¤Ë80ÂåÃËÀ¤ò½±·â¡¡Ê¡²¬¤Î¿Þ½ñ´Û3¿Í»É½ý»ö·ï
¡¡Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤ÎÆ±»ÔÁí¹ç¿Þ½ñ´Û¤Ç3¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î80ÂåÃËÀ¡¢½÷À¡Ê50¡Ë¤Î½ç¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ëºÝ¤Ë70ÂåÃËÀ·ÙÈ÷°÷¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ±¶è¡¢Ìµ¿¦µÈ°æÃ¤É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤È3¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©·Ù¤ÏÆ°µ¡¤ä¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¿Þ½ñ´Û1³¬¤Ë¤Ï·ìº¯¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢µÈ°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¿Þ½ñ´Û¤òË¬¤ì¡¢1³¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó±ÜÍ÷¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£