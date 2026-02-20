¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ëº´Æ£°½Çµ¤é½Ð¾ì¡¡¸ÞÎØÂè16Æü¸«¤É¤³¤í
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÃË½÷¤Î¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½÷»Ò¤ÏÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤Æ¼¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£°½Çµ¡ÊANA¡Ë¤ÈËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Ï¢·È¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Ç¶â¤À¤Ã¤¿¹âÌÚºÚÆá°ÊÍè¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÃË»Ò¤Ï20ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚæÆÌ´¡ÊÌÀÂç¡Ë¤é¤¬¾å°Ì¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤Ï¿Ü³Î¶¡Ê¥¯¥ì¥Ö¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Ëº¸¸Ô´ØÀáÃ¦±±¤ÈÂçÂÜ¹üÆ¬¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤±¤¬¤Î²óÉü¤ä³ê¤ê¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥¤ÏÃË»ÒºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î50¥¥í¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ËÇÏ¾ìÄ¾¿Í¡ÊÃæÌîÅÚ·ú¡Ë¤¬Ä©¤à¡£ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ïÌÜ¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ÆüËÜÃË»Ò6Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë