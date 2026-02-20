ËüÇîµÇ°´Û¡¢¼¡À¤Âå·Ñ¾µ¤ò¡¡Âç¾¦¤ÎÄ»°æ²ñÆ¬
¡¡Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÄ»°æ¿®¸ã²ñÆ¬¤Ï20Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÀ×ÃÏ¤ÇµÇ°´Û¤ÎÀ°È÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Å¸¼¨Êª¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖËüÇî¤ÎÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÇ°´Û¤Ï°ìÉôÊÝÂ¸¤¹¤ëÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¶á¤¯¤ÇÂçºåÉÜ»Ô¤¬À°È÷¤¹¤ë¡£Ä»°æ»á¤â»²²Ã¤·¤¿ÉÜ»Ô¤È´ØÀ¾ºâ³¦´´Éô¤Î²ñ¹ç¤Ç1·î¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£Ä»°æ»á¤Ï¡ÖËüÇî¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢À°È÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉý¹¤¤°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡Ä»°æ»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢8¿Í¤¤¤ëÉû²ñÆ¬¤Î¤¦¤Á¶áÅ´¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¸ÜÌä¤ÎµÈÅÄ¾»¸ù»á¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤ËÆ±¼Ò¤Î¼ã°æ·É¼ÒÄ¹¤¬½¢¤¯¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£