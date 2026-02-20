イギリスのチャールズ国王の弟、アンドリュー元王子が公務上の不正行為の疑いで逮捕され、捜査中のまま、釈放されました。警察当局は、元王子が機密情報をエプスタイン元被告に漏洩していた可能性があるとして調査していました。

「BBCニュースです。まずはアンドリュー元王子について速報です。公務上の不正行為の疑いで逮捕されました」

日本時間のきのう夜、入ってきた衝撃のニュース。イギリスメディアは、アンドリュー元王子が公務上の不正行為の疑いで逮捕されたと伝えました。

警察当局は19日、名前は明らかにせず、60代の男を逮捕したと発表していました。

アメリカ FOXニュース

「イギリスの速報から始めます」

フランス BFMテレビ

「たくさんのニュースがありますが、まずはロンドンから。アンドリュー元王子が逮捕され、英王室に激震が走っています」

世界各国のメディアもこのニュースを速報。

詳しい容疑は明らかになっていませんが、警察当局は、元王子が、未成年の性的人身売買などの罪に問われ、その後、死亡したアメリカの富豪、エプスタイン元被告に機密情報を漏らしていた可能性があるとして調べていました。

複数のイギリスメディアは、アフガニスタンで金やウランなどの鉱物を安価に採掘できるといった情報を漏洩した疑いがあると報じています。

記者

「アンドリュー元王子が逮捕された自宅へと通ずる道ですけれども、このように多くのメディアが集まってきています」

BBCによりますと、逮捕当時、元王子は東部ノーフォーク州の邸宅に滞在していたということです。

弟の逮捕の一報後、イベントに姿を見せたチャールズ国王。アンドリュー元王子について発言することなく、会場を後にしました。

チャールズ国王は声明を出し、司法の手続きを厳正に進めるべきだとの考えを示したうえで、捜査について「全面的に、かつ心から支持し、協力する」としています。

その後、イギリスメディアは、アンドリュー元王子が釈放されたと報じました。警察署から出てきた車の中には、元王子の姿が確認できます。

今回の事態にイギリス国民からは。

ロンドン市民

「彼が王族の一員であったとしても、裁きは公正であると誰の目にも明らかでなければならない」

「王室というより社会全体にとって、大きな衝撃だと思います」

そして、エプスタイン氏との関係が指摘されている、あの人は。

アメリカ トランプ大統領

「残念なことだ。とても悲しいことだ。イギリス王室にとって、本当に良くないことだと思う。私にとっても非常に、とても悲しいことだ」

警察当局は「逮捕した男は捜査中のまま釈放された」としていて、今後も元王子について捜査を続ける方針です。