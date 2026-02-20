イ・レ主演の韓国映画『It's Okay!（英題）』が、『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』の邦題で4月10日より新宿ピカデリーほかにて全国公開されることが決定。あわせてティザー予告と場面写真が公開された。

参考：韓国版『セカコイ』はなぜ“明るく”描かれたのか？ 日本版との比較で読み解く演出の妙

本作は、ソウルの芸術団を舞台に、“母を失くした女子高生”と“完璧主義の先生”の共同生活による心の交流を描いた人間ドラマ。第74回ベルリン国際映画祭のGeneration Kplus部門（4歳以上の子どもたちを対象に、子どもが主人公の映画や子どもを題材にした映画が集まる部門）において、最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を韓国映画として初めて受賞した。

母親を失った高校生イニョン（イ・レ）は、家賃が支払えず家から追い出されてしまい、所属しているソウル国際芸術団の練習室で隠れて寝泊まりしていた。芸術団の60周年公演に向けて猛特訓が続く中、ある日、“魔女”と呼ばれ、完璧主義で生徒達に容赦なく厳しい態度をとる芸術監督ソラ（チン・ソヨン）に練習室での生活がバレてしまい、その日からソラの家で一緒に暮らすことに。年齢も性格も生活習慣も違う2人は、お互いに戸惑いを見せながらも、同じ時間を過ごすことで徐々に心を通わせていく。そんな中、イニョンを敵対視している芸術団のエース、ナリ（チョン・スビン）の不調をきっかけにチーム内で問題が勃発。イニョンをはじめとする団員たち、そしてソラの気持ちはバラバラになってしまう。

不運な状況に置かれながらも自分の人生を前向きに捉える主人公イニョンを演じたのは、『ソウォン／願い』や『新感染半島 ファイナル・ステージ』などのイ・レ。イニョンが所属するソウル国際芸術団の舞踊学科で“魔女”と呼ばれる完璧主義かつ冷徹な先生・ソラ役には、『毒戦 BELIEVER』のチン・ソヨンが扮すた。さらに、イニョンを陰ながら支える町の薬剤師・ドンウク役で、『私の解放日誌』や『犯罪都市 THE ROUNDUP』のソン・ソックが出演。また、イニョンを敵対視している芸術団のエース・ナリを『代理リベンジ』のチョン・スビン、イニョンの唯一の友人・ドユンを『ムービング』のイ・ジョンハがそれぞれ演じている。

長編初監督を務めたのは、ドラマ『恋愛体質～30歳になれば大丈夫』などの演出を手がけ、本作で2025年青龍映画祭の新人監督賞を受賞したキム・へヨン。次回作として日本映画『今夜、世界からこの恋が消えても』の韓国リメイク版の監督も務めている。

映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』ティザー予告 公開されたティザー予告は、韓国舞踊の発表会のステージ裏で生徒たちが慌ただしく準備しているシーンから始まる。練習室での寝泊まりがソラにバレて居候することになったイニョンの姿や、薬剤師ドンウクが優しい言葉を投げかける様子などが切り取られている。

あわせて、2月27日よりムビチケオンラインの販売が開始されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）