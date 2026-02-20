どうでもいいって思ってたはずなのに…


▶▶この作品を最初から読む

「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？

子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。

しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。

夫の不倫発覚やママ友トラブルに巻き込まれたのをきっかけに、彼女も自身の改革を目指すようになっていきます。

そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。

※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


■ママかわいい？

今日も幸せ


楽だしいっか


ママモンスター


会話に入れる気ないんだよね


悪口タイム


知らん言葉だらけだ


暴力ふるってるのうちの子だ


おばあちゃんみたいって


ママは謝る必要ない！


「ブス」という言葉に傷つく自分に驚いた


それまでどうでもいいと思っていた自分の容姿。だけど太郎くんママは「ブス」「おばあちゃんみたい」というB君の言葉に傷ついた自分に驚きました。子どもたちの喧嘩はひとまずこの場でおさまりましたが、この出来事は、後に太郎くんママが自分を変える一歩を踏み出すきっかけになります。もしこんな出来事が自分の身に起こったら、あなたならどうしますか？

※登場する美容法・健康法は作品上の演出です。

著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』