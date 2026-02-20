「おばあちゃんみたい」「ブス」息子の友達の暴言に傷つく主婦
▶▶この作品を最初から読む
「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？
子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。
しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。
そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。
※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。
■ママかわいい？
それまでどうでもいいと思っていた自分の容姿。だけど太郎くんママは「ブス」「おばあちゃんみたい」というB君の言葉に傷ついた自分に驚きました。子どもたちの喧嘩はひとまずこの場でおさまりましたが、この出来事は、後に太郎くんママが自分を変える一歩を踏み出すきっかけになります。もしこんな出来事が自分の身に起こったら、あなたならどうしますか？
※登場する美容法・健康法は作品上の演出です。
著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』