現金８０万円を奪われたなどと強盗事件を自作自演し西村山広域行政事務組合の

消防職員の男が逮捕された事件で、きょう午後、消防本部が記者会見を開き、「極めて重大な不祥事」だとして陳謝しました。

【写真を見る】逮捕された男は勤続35年、勤務態度はふつう 消防職員が「80万円強盗事件」を自作自演...消防本部が会見 借金の有無は詳細を明かさず（山形・寒河江市）

西村山広域行政事務組合 小泉博仁 消防長「この度、当消防本部に所属する職員が偽計業務妨害の容疑で逮捕されるという極めて重大な不祥事を引き起こしました。日ごろから消防を信頼し支えてくださっている多くの方々に心からお詫び申し上げます」

■何があったのか

偽計業務妨害の容疑で逮捕されたのは寒河江市柴橋に住む、西村山広域行政事務組合消防本部の朝日分署長の男（５４）です。





警察によりますと男は、おととい１８日の夕方、大江町の朝日少年自然の家の敷地内で、居合わせた人に「強盗にあった」などとウソを言って１１０番通報をさせ、警察の正常な業務の妨害をしたものです。



男は、１８日午前１０時半ごろ自宅の玄関前で２人組の男に包丁のようなものを突きつけられ、現金８０万円を奪われたなどと話し、助けを求めた際は、自分の手足を紐で縛っていました。

警察が男の話に不審な点があるため問いただしたところ、ウソであることを自白したということです。

■男は勤続３５年 勤務態度はふつう

西村山広域行政事務組合消防本部によりますと、男は、勤続３５年で階級は消防指令、去年４月から朝日分署の署長を務めています。

勤務態度はふつうで、最近も変わった様子はなく、強盗にあったと説明した１８日は、午前８時半に一度出勤し、すぐに１時間ほど休みを取るとして分署を出て、そのまま戻らなかったということです。

■分署内の予算管理については。

男は分署内で金を取り扱う業務はしておらず、分署内の予算管理については。

西村山広域行政事務組合 小泉博仁 消防長「お金の紛失や予算の不正な取り扱いというのは今まではございません、監査等を受けておりますけれども、そういう指摘はございませんでした」

また男が借金を抱えていたのではとの質問については、プライベートな事なのでコメントを差し控えると話しました。

警察は、男がなぜ強盗事件を装ったのかも含めて動機などを詳しく調べています。

消防本部は、男の処分については、司法の判断も踏まえた上で、懲戒処分も含め、厳正に対処していきたいと話しています。