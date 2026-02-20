「数週間で不可欠な存在に」冬にブンデス移籍で即レギュラー！躍動する27歳日本人をドイツメディアが絶賛！J３から“驚異のステップアップ”に驚嘆「まるでおとぎ話」「他に類を見ない」
今冬にJ１のアビスパ福岡からブンデスリーガのザンクトパウリに加入した日本代表DF安藤智哉が急速に評価を高めている。
３年前までJ３のFC今治でプレーしていた27歳は、欧州初挑戦にもかかわらず、いきなり３バックの一角のレギュラーを奪取。デュエルで抜群の強さを発揮すれば、持ち上がりやフィードなど攻撃面でも寄与し、堂々たるパフォーマンスを発揮している。
地元メディアも称賛を惜しまない。『MOPO』は「ザンクトパウリに加入して数週間で、すでに守備陣に欠かせない存在となっている日本人DFトモヤ・アンドウが、頭角を現しつつある」と賛辞を贈った。
「まるでおとぎ話のように聞こえるかもしれない。2022年はまだ３部リーグでプレーしており、2024年でも２部リーグに所属していた。その後、１部の福岡で頭角を現し、今ではブンデスリーガでレギュラーDFとして活躍している。大陸の異なるリーグで、これほどまでに対照的な状況は他に類を見ない。アンドウは明らかに、新たな課題に素早く適応できる能力を持っている」
驚異的なステップアップに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
