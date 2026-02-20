日経225オプション3月限（20日日中） 5万9000円コールが出来高最多677枚
20日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8778枚だった。うちプットの出来高が5534枚と、コールの3244枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の596枚（45円高172円）。コールの出来高トップは5万9000円の677枚（225円安505円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 72500
73 -2 1 70000
62 -1 2 69000
38 -4 2 68500
43 -3 3 68000
23 -4 3 67500
19 -3 5 67000
5 -7 5 66500
68 -7 8 66000
32 -8 10 65500
67 -11 14 65000
27 -16 18 64500
72 -20 25 64000
53 -24 35 63500
304 -35 47 63000
54 -43 69 62500
208 -55 93 62000
54 -71 125 61500
232 -95 171 61000
25 -124 226 60500
2 260 60250
4 278 60125
603 -160 300 60000
11 -205 345 59750
11 -210 365 59625
78 -215 390 59500
7 -265 445 59250
7 -265 485 59125
677 -225 505 59000
6 -295 580 58750
21 -285 645 58500
1 -215 740 58375
8 -305 740 58250
216 -335 815 58000 2035 +465 1
3 -345 930 57750
1 -285 1030 57625
16 -335 1040 57500
4 -445 1100 57375
6 -355 1155 57250
7 1155 57125
80 -450 1280 57000 1440 +315 28
56875 1415 +345 8
4 1390 56750 1335 +325 7
4 1515 56500 1210 +245 127
56375 1155 5
5 -520 1840 56000 1025 +195 99
55750 980 +230 57
1 2195 55500 865 +165 13
55375 830 +170 5
55250 795 +165 14
55000 740 +145 96
54750 685 7
54500 615 +125 34
54375 595 +120 8
54250 590 +140 23
54000 535 +120 344
53875 515 +45 8
53625 475 9
