　20日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8778枚だった。うちプットの出来高が5534枚と、コールの3244枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の596枚（45円高172円）。コールの出来高トップは5万9000円の677枚（225円安505円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　72500　
　　73　　　-2　　　 1　　70000　
　　62　　　-1　　　 2　　69000　
　　38　　　-4　　　 2　　68500　
　　43　　　-3　　　 3　　68000　
　　23　　　-4　　　 3　　67500　
　　19　　　-3　　　 5　　67000　
　　 5　　　-7　　　 5　　66500　
　　68　　　-7　　　 8　　66000　
　　32　　　-8　　　10　　65500　
　　67　　 -11　　　14　　65000　
　　27　　 -16　　　18　　64500　
　　72　　 -20　　　25　　64000　
　　53　　 -24　　　35　　63500　
　 304　　 -35　　　47　　63000　
　　54　　 -43　　　69　　62500　
　 208　　 -55　　　93　　62000　
　　54　　 -71　　 125　　61500　
　 232　　 -95　　 171　　61000　
　　25　　-124　　 226　　60500　
　　 2　　　　　　 260　　60250　
　　 4　　　　　　 278　　60125　
　 603　　-160　　 300　　60000　
　　11　　-205　　 345　　59750　
　　11　　-210　　 365　　59625　
　　78　　-215　　 390　　59500　
　　 7　　-265　　 445　　59250　
　　 7　　-265　　 485　　59125　
　 677　　-225　　 505　　59000　
　　 6　　-295　　 580　　58750　
　　21　　-285　　 645　　58500　
　　 1　　-215　　 740　　58375　
　　 8　　-305　　 740　　58250　
　 216　　-335　　 815　　58000　　2035 　　+465　　　 1　
　　 3　　-345　　 930　　57750　
　　 1　　-285　　1030　　57625　
　　16　　-335　　1040　　57500　
　　 4　　-445　　1100　　57375　
　　 6　　-355　　1155　　57250　
　　 7　　　　　　1155　　57125　
　　80　　-450　　1280　　57000　　1440 　　+315　　　28　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1415 　　+345　　　 8　
　　 4　　　　　　1390　　56750　　1335 　　+325　　　 7　
　　 4　　　　　　1515　　56500　　1210 　　+245　　 127　
　　　　　　　　　　　　　56375　　1155 　　　　　　　 5　
　　 5　　-520　　1840　　56000　　1025 　　+195　　　99　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 980 　　+230　　　57　
　　 1　　　　　　2195　　55500　　 865 　　+165　　　13　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 830 　　+170　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 795 　　+165　　　14　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 740 　　+145　　　96　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 685 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 615 　　+125　　　34　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 595 　　+120　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 590 　　+140　　　23　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 535 　　+120　　 344　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 515 　　 +45　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 475 　　　　　　　 9　