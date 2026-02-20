日経225オプション4月限（20日日中） 3万円プットが出来高最多512枚
20日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2652枚だった。うちプットの出来高が2348枚と、コールの304枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の512枚（3円高24円）。コールの出来高トップは6万1000円の99枚（220円安545円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
41 -2 4 75000
10 7 72500
2 -11 18 70000
7 26 69000
6 -24 39 68000
2 -28 57 67000
4 -59 84 66000
2 -53 138 65000
2 -76 150 64500
3 -99 185 64000
5 -98 247 63500
7 -137 273 63000
1 -115 350 62500
5 -165 375 62000
3 -195 465 61500
99 -220 545 61000 5025 +470 4
7 -225 660 60500
14 -210 775 60000
1 -295 890 59500
5 -385 1010 59000
4 -335 1240 58500
24 -350 1420 58000
48 -375 1625 57500
1 2080 56750
56500 2115 2
1 2255 56250
56000 1895 +260 22
55500 1710 +105 10
55000 1540 +230 40
54500 1390 1
54250 1285 1
54000 1235 +195 91
53500 1125 25
53375 1075 6
53000 1000 +160 31
52000 805 +140 6
51250 695 2
51125 670 +120 2
51000 660 +125 204
50750 625 2
50125 540 1
50000 525 +85 176
49625 485 1
49500 475 +60 5
49375 470 1
49250 450 1
48750 410 1
48500 395 +60 13
48250 375 6
47500 320 +45 9
47250 310 +55 7
47000 305 +55 162
