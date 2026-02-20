　20日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2652枚だった。うちプットの出来高が2348枚と、コールの304枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の512枚（3円高24円）。コールの出来高トップは6万1000円の99枚（220円安545円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　41　　　-2　　　 4　　75000　
　　10　　　　　　　 7　　72500　
　　 2　　 -11　　　18　　70000　
　　 7　　　　　　　26　　69000　
　　 6　　 -24　　　39　　68000　
　　 2　　 -28　　　57　　67000　
　　 4　　 -59　　　84　　66000　
　　 2　　 -53　　 138　　65000　
　　 2　　 -76　　 150　　64500　
　　 3　　 -99　　 185　　64000　
　　 5　　 -98　　 247　　63500　
　　 7　　-137　　 273　　63000　
　　 1　　-115　　 350　　62500　
　　 5　　-165　　 375　　62000　
　　 3　　-195　　 465　　61500　
　　99　　-220　　 545　　61000　　5025 　　+470　　　 4　
　　 7　　-225　　 660　　60500　
　　14　　-210　　 775　　60000　
　　 1　　-295　　 890　　59500　
　　 5　　-385　　1010　　59000　
　　 4　　-335　　1240　　58500　
　　24　　-350　　1420　　58000　
　　48　　-375　　1625　　57500　
　　 1　　　　　　2080　　56750　
　　　　　　　　　　　　　56500　　2115 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　2255　　56250　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1895 　　+260　　　22　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1710 　　+105　　　10　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1540 　　+230　　　40　
　　　　　　　　　　　　　54500　　1390 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　1285 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1235 　　+195　　　91　
　　　　　　　　　　　　　53500　　1125 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1075 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1000 　　+160　　　31　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 805 　　+140　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 695 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 670 　　+120　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 660 　　+125　　 204　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 625 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 540 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 525 　　 +85　　 176　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 485 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 475 　　 +60　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 470 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 450 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 410 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 395 　　 +60　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 375 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 320 　　 +45　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 310 　　 +55　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 305 　　 +55　　 162　