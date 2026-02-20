蛯原友里、夫のRIP SLYME・ILMARIと“エルメス”パーティーへ 夫婦2ショットに反響「オシャレな夫婦」「憧れです」
モデルの蛯原友里（46）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でRIP SLYME・ILMARI（50）との夫婦2ショットを披露した。
【写真】「オシャレな夫婦」2人で“エルメス”パーティーを楽しんだ蛯原友里＆RIP SLYME・ILMARI
「Hermes 26AW Men’s RTW collection show エルメスが紡いできたメンズファッションの美学と感性を 五感で体験する特別なイベント『BRIDGE OF LIGHT』」での写真を複数枚投稿し、夫婦そろって参加したことを報告。ブラックコーデで決めた2人が、スタイリッシュにポーズを決めている。
蛯原は「37年にわたりエルメスのメンズコレクションを手がけたヴェロニク氏の最後のコレクションを拝見することができ、胸がいっぱいになるほどの感動を覚えました。静かな強さと、積み重ねられてきた美学が溢れる世界観。素晴らしくて、最高すぎて、この場にいられたことが何より幸せでした」と感銘を受けたようだった。
また続く投稿では、イベントに参加する様子を動画で公開。仲良く寄り添い、パーティーを楽しむ2人の姿が映し出されている。
これらの投稿にファンからは、「オシャレな夫婦！」「かっこよすぎるんだよー！」「このツーショット最強」「素敵なご夫婦 憧れです」「ブーツおそろいなの素敵」「2人とも良い歳の取り方」「何回みても美男美女」など、さまざまな反響が寄せられている。
