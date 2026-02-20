マーク・パンサー、女性タレントと“混浴”ショット披露「羨ましい〜」「隣の女性が気になってそれ以外入ってこない」 旅番組『グローブ旅』で進藤ももとロケへ
globeのマーク・パンサーが19日、自身のXを更新。女性タレントとの“混浴”ショットを披露した。
【写真】「羨ましい〜」34歳女性タレントとの“混浴”ショットを披露したマーク・パンサー
マークは自身の旅番組『マーク・パンサーの地球を感じる！グローブ旅』（BS10、毎週土曜 後10：00）のロケでタレント・進藤もも（34）と新潟県を訪れていることを報告。
「月岡温泉、ほんとすげぇわ エメラルド色の湯でな、肌がつるっつるになるんよ。入った瞬間『うわぁ…』っち声出たわ。湯上がりもずーっとポカポカしちょって、たまがったわ。これは一回入ってみらんとわからんやつやな」とつづり、混浴の温泉で進藤と並ぶ入浴ショットをアップ。さらに同番組のインスタグラムでは、阿賀野市・長生館の露天風呂での進藤との混浴ショットも披露されている。
この投稿にファンからは「いいな〜混浴 羨ましい〜」「隣の女性が気になってそれ以外入ってこない」「混浴なんけ!?」「まぁ、寒い夜だから温泉で温まりたいですよね 寒い夜だからね」「普通に美人と混浴してるマーク・パンサー」などの声が寄せられている。
