NCT WISH「3年目も全力で頑張る」 2周年記念に行きたい旅行先も告白【コメント全文】
6人組ボーイズグループ・NCT WISHのデビュー2周年を記念したオリジナル特別番組『NCT WISH 2周年記念！ 〜Happy WISH Day！〜』が、デビュー日の2月21日、28日の午後9時から、2週連続でABEMAにて配信される。それに先立って、メンバーのインタビューが到着した。
【番組カット】楽しそう…！仲良いNCT WISH
NCT WISHは、オーディション番組『NCT Universe:LASTART（ラスタート）』から誕生した日本人4人（リク、ユウシ、リョウ、サクヤ）と、韓国人2人（シオン、ジェヒ）からなる6人組ボーイズグループ。無限拡張をコンセプトにさまざまな派生グループを展開しているNCTから最後のグループとしてデビューし、グローバルで高い人気を誇っている。
『NCT WISH 2周年記念！〜Happy WISH Day!〜』では、NCTのファン（NCTzen）から事前にSNSで募集したリアルなお悩みにメンバーが向き合う“お悩み相談室”や、2年間でグループの絆を試す“ポーズ合わせゲーム”に挑戦するコンテンツなどを届けるほか、ライブパフォーマンスも披露する。
また、番組ナレーションを声優の下野紘が担当することが決定。下野のエネルギッシュなナレーションが、メンバーたちのフレッシュな魅力と、わちゃわちゃとした掛け合いに彩りを添え、番組を盛り上げていく。
【コメント全文】
――デビュー2周年を迎える今、どのようなお気持ちですか。
リク：本当に時間が日に日に早くなるっていうか、本当にあっという間で。あとはやっぱりデビュー当時よりもメンバーの距離も近くなったし、シズニとの距離も近くなったので、最近はステージに立つたびにすごい仲良くなったなと思いますし、さらにステージが楽しくなってきたなって思います。
リョウ：僕は逆に、まだ2年なんだって感じがします。みんなで過ごす時間が長いので。なんかもう、体感ではもう5年ぐらい会っている気分なんですけど、まだ2年かっていう感じで。これからも長く続いていくとうれしいなと思います。
――3年目の“WISH”や、かなえたい夢を教えてください。
ユウシ：やっぱり、応援してくれているたくさんの方々とお会いしていきたいですし、僕たちの曲もたくさんこれから出していきたいなと。
シオン：次のアルバムが僕たちの初の韓国でのフルアルバムとなりますが、本当にもっと多くの人に愛されるようなアルバムになるといいなと思っています。
――もし6人だけで2周年記念の旅行に行くなら、どこに行きたいですか。
サクヤ：僕は2周年とは関係なく、ただパリに行きたいという個人的な願望があります！やっぱり、パンを食べに行きたいですね。
ジェヒ：ずっと言っているのですが、沖縄に行きたいです！みんなで一緒に水族館に行って、おいしいものを食べて、遊びたいです！海もすごく好きなので、行きたいです。
――最後に、ファンのみなさんへメッセージをお願いします。
サクヤ：NCT WISH 3年目も、これまで以上に頑張るのでたくさん期待してほしいですし、いっぱい応援をお願いします。
リク：今年もいっぱいみなさんに会いに行くので、その時は幸せな時間をいっぱい過ごしてもらえたらうれしいです。
リョウ：3年目も全力で頑張るので、一緒についてきてもらえたらうれしいなと思います。
シオン：今年も足りていない部分をみんなで一生懸命練習したり、話をしたりして頑張るので、シズニのみなさんもたくさん愛をください。よろしくお願いします。
ユウシ：これからもいい姿をお見せできるように、頑張ります。ありがとうございます。
ジェヒ：いつも愛してくださって、本当にありがとうございます。これからも僕たち一生懸命頑張るので、一緒に幸せな時間を過ごしましょう。
