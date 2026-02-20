社会現象をドラマ化→エモさをプレゼン Aぇ! group佐野晶哉、KEY TO LIT猪狩蒼弥ら令和の若手がジャッジ
フジテレビでは、21日、28日の「土曜RISE！」（毎週土曜 前10：25〜11：00）で2週にわたって『だったらコレもエモくない？』を放送する。いま思い返すとついつい笑っちゃうけど、当時は本気で日本を揺るがした社会現象をドラマ化。当時を生きた芸能人が、プレゼンターとして登場し、令和の芸能人たちにそのエモさを伝える。
【写真】当時は本気で日本を揺るがした社会現象につい爆笑する猪狩蒼弥、佐野晶哉
プレゼンターは、伊集院光、岡部大（ハナコ）。スタジオには、佐野晶哉（Aぇ! group）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、ゆうちゃみ、なえなの、一ノ瀬美空（乃木坂46）など、いま最も勢いのある令和の若手タレント5人が登場し、当時の社会現象ドラマをウォッチングし、エモいかをジャッジする。
21日放送回では、2004年を舞台に記録メディアの「MiniDisc（MD）」を取り上げる。ドラマパートでは、映画『キングダム』（2019年）や『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）など、話題作に出演の大西利空と、『119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT』、『明日はもっと、いい日になる』、『科捜研の女 FINAL』（テレビ朝日系）、などに出演、SNS総フォロワー数200万超えの莉子が青春ドラマを演じる。
28日放送回では、1999年を舞台に「ノストラダムスの大予言」を取り上げる。ノストラダムスの大予言をテーマに扱ったアニメ映像や、本気で信じていた街の人々の声を捉えた街録映像、芸能人の実話などを紹介しながら、ノストラダムスの大予言を信じた結果、人生が大きく変わった男の物語を柾木玲弥や浦川翔平（THE RAMPAGE）など、今話題の俳優陣が演じる。
また、本番組はフジテレビの番組制作部門である3つのスタジオ、第1スタジオ・第2スタジオ・第3スタジオを横断して新設された次世代プロジェクト「WALTZ（ワルツ）」による企画となる。普段は異なるジャンルの番組を制作している若手クリエイターたちが、垣根を越え結集。
第1スタジオ・ドラマチームが持つ映像制作力、第2スタジオ・情報チームが持つ時代をつかんだ膨大なニュース取材映像、そして第3スタジオ・バラエティーチームが持つ制作力、3部署がそれぞれの強みを最大限に生かす。さらに制作を担当するイーストのスタッフも全員35歳以下の演出・ディレクターと、これからのテレビ界を背負う新進気鋭のクリエイターたちの制作力にも注目だ。
