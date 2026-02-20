『オードリーのNFL倶楽部』サプライズ続々 春日、若林の『青天』に言及「買わないと」
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、19日に放送された。若林がのどの治療に専念するため欠席する中、春日が五十嵐にいかアナとともに番組を進行した。
【番組カット】若林正恭『青天』を手に…笑みを浮かべる春日俊彰
本編ではスーパーボウル開催地サンフランシスコでのロケの模様が放送され、YouTube版オフトークでもサプライズが続いた。今回のロケで大きな話題となったのが、サンフランシスコ・49ersを愛し、バンジョーマンとして現地メディアでも人気のステイシー・サミュエルズさん一家との交流。中でも注目を集めたのは、息子ノアさんが実は春日のファンだったという意外な事実だ。10数年前に日本に住んでいた当時に春日出演のテレビ番組をよく見ていたといい、番組内では直筆の手紙も紹介された。本人は日本滞在中で入れ違いとなり対面はかなわなかったが、思わぬ形で続きが待っていた。
YouTube版オフトークでは、ノアさん本人がサプライズ出演。自前の三線を演奏しながら登場し、憧れの春日との初対面が実現した。ラルフ鈴木アナから好きな理由を問われると、ノアさんは「2008年に日本に滞在していた当時は日本語が分からなかったが、春日さんの出演するテレビは言葉が理解できなくても面白かった」と振り返り、スタジオから笑いが起きた。
さらに、ラルフ鈴木アナが「春日さんは面白いですか？」と直球質問を投げると、ノアさんは「ま、まあ…」と言葉に詰まり、春日も「聞かなくてもいいだろ。私も面白いか気になっていたけど、答えを出したくなくてあえて聞かなかったんだよ」と笑いながら返す場面も。春日の返しにスタジオは笑いに包まれた。バルーンアーティストとして活動するノアさんは、春日を模したバルーンアートをプレゼント。サンフランシスコの現地ロケが、思わぬ国境を越えた交流へとつながった。
今季アシスタントを務めた五十嵐にいかアナの存在も番組を彩った。得意の似顔絵は今季だけで20枚以上。最終回ではスーパーボウル中継中のオードリーを描いた作品を披露した。色鉛筆で描く作品は1枚仕上げるのに5〜6時間をかけるというこだわりようで、春日は「毎回絵を描いて番組作りをしてくれた。アシスタントで手伝ってくれたレベルではない」と感謝を口にした。
19日の放送をもって今シーズンのNFL倶楽部は幕を閉じるが、NFLのシーズンはすでに次へ向けて動き始めている。日本時間4月24日からはNFLドラフトが3日間開催され、日テレジータスでは1巡目が行われる初日を生放送予定。さらに、2月20日には若林のアメフト愛がぎっしりと詰まった初の小説『青天』が発売されるなど、NFL倶楽部ファンにとって楽しみはまだ続く。
番組ラストでは「もちろん読みましたよね？」というラルフ鈴木アナの問いに、春日が「まだ発売していないからね。若林さんからずっと前に『お前にはあげない』って言われているから、買わないと」と返し、最後まで笑いで締めくくられた。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
