【RIZIN】“絶対女王”伊澤星花、NHK『明鏡止水』出演 ボクシング王者・中谷潤人と必殺技披露
RIZIN女子スーパーアトム級王者の伊澤星花が、24日放送のNHK武術トークバラエティー『明鏡止水』（後11：00）に出演する。世界の頂点で戦う日本人トップファイターとして、RIZINの“絶対女王”が必殺技を披露する。
【写真】『明鏡止水』で「決めの一手」を披露するボクシング王者・中谷潤人
自身も武術の心得がある岡田准一と格闘技通のケンドーコバヤシがMCを務める同番組、今回のテーマは「武のKAMIWAZA 格闘技決めの一手」。出演するのは伊澤のほかプロボクシング3階級王者・中谷潤人、ブラジリアン柔術の石黒翔也、伝説の空手家・八巻健志など、壮絶な戦いを繰り広げる格闘家たち。
それぞれが勝負を決める必殺技を披露するほか、ブラジリアン柔術の世界大会に出場するほどの実力を持つ岡田がグラウンドワークを見せる。さらに、中谷と石黒によるグラウンドでの夢の対決や、八巻による“幻のタイソン対策”など、格闘技ファン必見の内容となる。
同番組にはこれまで、前フェザー級王者のクレベル・コイケやリオ五輪レスリング銀メダリストの太田忍など、RIZINファイターが出演している。
