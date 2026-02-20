乃木坂46川崎桜1st写真集、書店別特典を一挙解禁 全18種ポストカード&全3種ポスター
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、書店別特典が公開された。
【写真多数】さまざまな表情をみせた川崎桜1st写真集の書店限定特典一覧
書店別特典はポストカード18種類、B3折り目なしポスター3種類の全21種類と、さまざまな表情が楽しめるバリエーションに。特典絵柄はすべてフランスで撮影された写真集の未収録カットが使用されている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
