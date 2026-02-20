TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）が20日、放送され、ミラノ・コルティナ冬季五輪のニュースの中で政治コメンテーターが涙する場面があった。

連日、熱戦が繰り広げられている冬季五輪。この日は、19日（日本時間20日）にフリーの演技が行われたフィギュアスケート女子シングルを取り上げた。

坂本花織（25＝シスメックス）が銀メダル、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルをそれぞれ獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は4位で、日本勢は3人が上位へ躍進。アリサ・リュウ（米国）が金メダルを獲得した。

今季限りで現役引退を表明し、最後のビッグイベントとなった坂本。演技を終えると少し苦い表情を見せ、中野コーチと抱き合うと悔しさから自然と涙がこぼれた。リウとはわずか1.89点差で、目標の金メダルには届かなかった。

番組では、演技後の坂本のコメントがボードで紹介された。「正直ここで完璧に決めたかったっていう気持ちが強かった。その出来なかった分が優勝を逃してしまった点数分だったので、それが凄く苦しくて涙が出ました」「それでも前大会の北京オリンピックでは奇跡のような銅メダルで喜んでいたのに、今回金を目指して前よりいい銀メダルを首にかけているのに、悔しいと思えるのは、この4年間一生懸命頑張ってきた、成長してきた部分なのかなと思うので、そこは自分を褒めたいなと思います」というものだった。

CBC古川枝里子アナウンサーがコメントを読み上げると、「これも泣けるね。泣ける。本当に泣けるわ、これ」との声が。画面は政治ジャーナリスト角谷浩一氏の姿をとらえた。

角谷氏は「こういうことが言えちゃうのが凄い」と、感慨深そうに何度もうなずいた。

MCの石井亮次からは「今、古川さんが文字を読んだだけで泣いてますもんね」と指摘が。角谷氏は「ちょっと危ない…」と打ち明けた。

するとタレント河合郁人が「ちょっと危ないじゃなくて、出てますよ？もう」とツッコミ。さらに「ますだおかだ」増田英彦も「さっきのCM中も、一番熱くしゃべってた。CM中じゃなくて、本番中でしゃべって下さいよ。本番になったら泣いてはる」と続いた。

角谷氏は涙がこぼれるのを必死に我慢するように、何度も目をパチクリ。共演者たちのツッコミにうなずいていた。