¡¡ËÉÉÜ¶¥ÎØ£Æµ¡Ö»³Æ¬²Ð¾ÞÁèÃ¥Àï¡¿£ù£á£âÇÕ¡×¤¬£²£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡££ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¡£Í½Áª£¹£Ò¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°¤Éô±ÑÅÍ¡Ê£²£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¶¯µ¤¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤É¤¦ÌÔ¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎµÓ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£µ·îÊ¿ÄÍ¤Ç¤ÎÍî¼Ö°Ê¹ß¡¢Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÇ°´ê¤ÎÊ¿ÄÍ¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¡Ê£´Ãå¡Ë¡£¤¹¤ë¤Èº£Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È£ÆµÀï£³¾ì½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Ç·¾®¾¾ÅçµÇ°¤Ç¤â½à·è¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ä¥ó¥°¤òÁö¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤È¤¤Î¾è¤êÊý¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Íî¼Ö¤·¤Æ¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¡ª¡¡¤È¡×¡£
¡¡£²£´Ç¯£··î¤ÎËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯Â¤é¤º¤Ç£Óµé¤ËÆÃÊÌ¾ºµé¤·¤¿Ç½ÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ïºà¤¾¤í¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î£±£²£µ´ü¤ÎÃæ¤Ç¤âÃæÀÐÌ«¡¢¿¹ÅÄ°ìÏº¤ä»³ºêÊâÌ´¤é¤ÈÈæ¸ª¤¹¤ë°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤À¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤½¤ÎÆ±´ü¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¿ô´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡££Ç·ÀïÀþ¤ÇÄÞ¤¢¤È¤ò»Ä¤¹±öÅç¿ó°ìÏ¯¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾®Àî»°»ÎÏº¡¢¹â¶¶½Ø¡¢´ä°æ¿Ä¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤â¾ÍèÀ½½Ê¬¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¼çÌò¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¡£
¡¡Íè·î¤Ï¡¢ÅöÃÏ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£Ç¶¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡Ê£³·î£±£¹Æü¡Á¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶å½£¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Àá¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£½éÆü¤Ï²Ï¹çÍ¤Ìï¤¬ÅöÌÌ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢µ¤Ç÷¤ÎÁö¤ê¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£