¡Ú£Í£Ì£Â¡Û·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¥«¥Ö¥¹»ÄÎ±¤òÇ®Ë¾¡Ö±äÄ¹·ÀÌó¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌÀ¤«¤¹
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥µ¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥Þ¥Ç¥£¡¦¥ê¡¼µ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹Â¦¤«¤é·ÀÌó±äÄ¹¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤¿ÎëÌÚ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë¹Åç¤«¤é£µÇ¯Áí³Û£¸£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£³£°²¯±ß¡Ë¤Ç¥«¥Ö¥¹Æþ¤ê¡£º£µ¨¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£·ÀÌó±äÄ¹¤Î¸ò¾Ä¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£³£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡ÖÎëÌÚ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë£Æ£Á¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÎëÌÚ¤Ï¥«¥Ö¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥«¥Ö¥¹Â¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤Ï¹¶·â¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´ü¤¬Íè¤¿¤éÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤¤¤¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤·¤¿¡£