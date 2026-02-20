フィギュアスケート女子、アリサ・リウは大興奮

ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケート女子フリーを19日（日本時間20日）に行い、アリサ・リウ（米国）が合計226.79点で逆転の金メダルをつかんだ。演技直後には興奮したのか“放送禁止用語”を口にしてしまう場面も。これを米国で中継した「NBC」の集音マイクが拾ってしまったが、米ファンからは「この言葉、刺さったわ」と共感の声が上がっている。

ショートプログラムを3位の76.59点で終えたリウは、フリーでトップの150.20点を叩き出し大逆転。競技終了後には思わず「That’s what I’m f***ing talking about！（よっしゃ！ こうでなくっちゃ！ これよこれ！）」とつぶやいた。いわゆる“Fワード”だ。

これを米国スポーツ専門局「ESPN」の公式インスタグラムが「アリサ・リウ、記憶に残る演技で金メダルを獲得」として紹介した。「フィギュアスケートの女子シングルで、アメリカ代表の選手が金メダルを獲得したのは、2002年以来、彼女が初となった」という快挙に、ファンからは反響が相次いだ。

「史上最高にクールな女子だ！ 最高のカムバックだった！」

「これぞ私の史上最高選手!!!!!」

「伝説的」

「彼女がすごいのは、自分自身のやり方でやり遂げたこと。そしてストレスまみれにならなかったことだ!!!!」

「彼女は非現実的よ!!!!!」

「余計なことは考えずに、自分のため、そして純粋に楽しめば、こういう素晴らしいことが起きるんだよね」

「私は泣いているわ」

「この言葉、刺さったわ」

「なんて可愛らしいんだ」

「真のチャンピオンで、アメリカの誇りだ」

リウは表彰式で笑うと、前歯の歯茎に仕込んだピアスが話題に。黒と金が年輪のようになった独特の髪型とともに、その自由な振る舞いが話題となっている。



