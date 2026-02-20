ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の衣装が米ファッションデザイナーから絶賛されている。

日本のみならず、海外からも称賛が相次いでいるりくりゅうペア。2人の装いにも賛辞が寄せられている。

米国のファッションデザイナーであるニック・ベレオス氏と、デビッド・ポール氏は、両氏がホストを務めるポッドキャスト番組「ファッション・ダディーズ」でこうコメントした。

ポール氏は「さて、ペア個人種目における衣装賞の金メダルは……リク・ミウラとリュウイチ・キハラに贈ります！ この衣装は、今シーズンを通してずっと、私の中でどんどん魅力が増していきました。2人の衣装に統一感がありながら、同時にそれぞれ異なっているところが大好きです。彼女（三浦選手）の衣装はマラカイト（孔雀石）を連想させると、私はずっと言い続けてきました」と賛辞を並べた。

そして「彼らは『グラディエーター』の曲で滑ったので、テーマにも完璧に合っていました。オリンピック金メダル級の、まさに10点満点の出来栄えです。彼らは（競技でも）金メダルを獲得しましたが、私たちからも金メダルを贈ります」とその装いを手放しで称えていた。

ベレオス氏も同調。「間違いない。素晴らしい。ゴージャスでクラシックです。この衣装は、東京の美術館に直行して展示されるべきですね」と最大限の賛辞を送っていた。



（THE ANSWER編集部）