Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

洗濯や掃除用品でおなじみのP&Gジャパンは、「ボールド ジェルボール 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り」（31個入り）を、17％オフの1,199円（税込）で販売しています。

ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り 詰め替え 31個【Amazon.co.jp限定】 Bold Amazon ポチップ ポチップ

強洗浄と4つの柔軟剤効果をまとめたジェルボールがAmazonタイムセールでお買い得

↑「ボールド ジェルボール 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り」（31個入り）

「ボールド ジェルボール 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り」は、強洗浄力と4つの柔軟剤効果を1粒に配合した洗濯用洗剤。洗濯機に1粒入れるだけで、シワ・黄ばみ防止、ふんわり仕上げ、消臭、香り長続きをかなえてくれるといいます。また、部屋干しでも天日干し級の爽やかさに仕上げてくれるとか。

セール対象の31個入りパックでは、1粒39円。お得に手に入れるこの機会をぜひお見逃しなく。

1個あたり39円！ ジェルボールをお得に買うならAmazonタイムセール

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 1個あたり39円！ まとめ買いにもぴったりなジェルボールがAmazonタイムセールでお買い得 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.