乃木坂46川崎桜1st写真集、全21種類の書店別特典解禁 未収録カットを採用【エチュード】
【モデルプレス＝2026/02/20】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、全21種類の書店別特典が公開された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美デコルテ大胆披露
書店別特典はポストカード18種類、B3折り目なしポスター3種類の全21種類と、さまざまな表情が楽しめるバリエーションに。特典絵柄はすべてフランスで撮影された写真集の未収録カットが使用されている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めた様々な30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った一冊となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
◆川崎桜1st写真集、書店別特典解禁
◆川崎桜、1stソロ写真集決定
