2児の母・橋本マナミ「家のありもので作った」1歳半娘への弁当公開「親近感湧く」「忙しいのにすごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の橋本マナミが2月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】41歳美人女優「忙しいのにすごい」おにぎり＆れんこんなど詰まった1歳半娘への弁当
橋本は「おはようございます。仕事が早朝からなので早起きして1歳半の娘のお弁当作り」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。「毎日作ってるママたちほんと尊敬です」「買い物に行く時間がなく家のありもので作ったので素朴な弁当になってしまった」と謙遜しつつも、小さな丸いおにぎり2つにれんこんやブロッコリー、にんじんなどの野菜を添えた愛情たっぷりの弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「娘さんも喜びそう」「健康的で彩りも綺麗」「親近感湧く」「温かみがあって素敵」「忙しいのにすごい」などの声が上がっている。
橋本は2019年に一般男性と結婚。2020年に第1子男児を出産し、2024年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
◆橋本マナミ、娘への手作り弁当披露
◆橋本マナミの投稿に「温かみがあって素敵」の声
