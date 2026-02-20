第1子出産の日テレ郡司恭子アナ「我が家のおつまみプレート」など手料理公開「お店で出てきそう」「盛り付けが美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが2月19日、自身のInstagramを更新。我が家のおつまみプレートを公開し、反響が寄せられている。
◆郡司恭子、彩り鮮やかな「我が家のおつまみプレート」公開
郡司は「ごはんまとめ」とつづり、「畳の部屋で頂くかためのプリン」「ルッコラ生ハムのサンドウィッチ」「我が家のおつまみプレート」「ぶり大根」「えびマカロニグラタン」など、ジャンル豊かな料理の写真を投稿。中でも“我が家のおつまみプレート”と紹介した盛り合わせには、こんがりと揚がった餃子、ゆで卵、丁寧に切られたキュウリの副菜、カボチャの煮物などが上品に盛りつけられている。彩り豊かなラインナップで、お酒のお供にぴったりの内容となっている。
◆郡司恭子アナの投稿に反響
この投稿には「盛り付けが美しすぎる」「センスが光ってる」「全部美味しそう」「お店で出てきそう」「お酒のお供にぴったり」「これは飲みたくなるやつ」「素敵な食生活で憧れる」「全部食べたいラインナップ」といった反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
