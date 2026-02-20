『再販』だってーーーッ！【しまむら】マニア激推し♡「大人気Gジャン」

2026年もまだまだ人気が続きそうなデニム。春に向けて買うなら、一点投入でこなれ見えが狙えるGジャンがおすすめ。今回は、@aiii__13kさんが「ホントおすすめ」と激推しするGジャンをご紹介。今なら再販でゲットできるようなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

ヴィンテージ感のあるダメージGジャン

【しまむら】「デニムダメージGジャン」\3,289（税込）

ダメージ加工が施されたGジャン。肩が落ちるゆるっとしたシルエットで、羽織るだけでこなれ見えしそうです。体型カバーも期待できるかも。ジーンズと合わせたデニムオンデニムスタイルや、甘めのアイテムに外しとして投入するのもおすすめ。@aiii__13kさんによると「大人気再販」とのことなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

ドット柄スカートを程よくカジュアルダウン

Gジャンとの組み合わせなら、甘めのドット柄スカートもカジュアルに落とし込めそう。細身のスカートはお尻まわりが気になるという人も、このGジャンが上手にカバーしてくれるはず。Gジャン以外はシックな黒で統一すると、上品さをキープできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M