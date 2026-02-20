運動会は「俺、試合があるから」と途中帰宅。私が体調を崩しても「サーフィン行く」独身気分が抜けない夫に激怒

筆者友人A子の話です。付き合っていた頃、夫の多趣味な姿が魅力的だった。釣り、ゴルフ、フットサル、サーフィン……何でも楽しむアクティブな人。でも結婚して子どもが生まれてから、その趣味の存在こそが一番憎くなりました。週末は常に趣味の予定。育児と家事は完全にワンオペ。怒りが頂点に達した妻が取った行動とは――

魅力的だった多趣味な夫

付き合っていた頃、夫の多趣味な姿が魅力的でした。

釣り、ゴルフ、フットサル、サーフィン……何でも楽しむアクティブな人。「いろんなことに挑戦して、なんでもこなせちゃう姿が素敵」となんて思っていました。

でも結婚して子どもが生まれてから、あんなに素敵だと思っていた趣味の時間が、家族をバラバラにする壁のように感じてしまったのです。

週末は常に趣味の予定

週末は必ず趣味の予定が入っている夫。「今週はゴルフ」「来週は釣り」とカレンダーはだいたい趣味で埋まっています。

子どもの運動会も「フットサルの試合があるから」と途中で帰ってしまう。

私が体調を崩しても「今日はサーフィン行くから」と出かける始末。

育児と家事は完全にワンオペ状態。

趣味を縛りたいわけではない。

でも、家族のことを考えず一人だけ自由を満喫する姿にイライラが募ります。

「私だって趣味の時間がほしい」「私だって自由になりたい」

私の怒りは長年の時を経て、ついに頂点に達しました。