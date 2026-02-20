赤味噌と白味噌の違い←そこから見える食卓のサイエンス　そこが“ミソ”

深いコクを感じさせる赤味噌と、ほんのり甘く上品な白味噌。対照的な個性を生み出しているのは、単なる材料の違いではなく、裏側で起きている“化学反応”です。

今回のカギを握るのは、料理の香ばしさの正体でもある「メイラード反応」。なぜ、同じ大豆でも、一方は白く、一方は赤くなるのか。食卓のサイエンス、その“ミソ”を、コープこうべ商品検査センターに聞きました。

――ひと言で「味噌」といっても、さまざまな種類がありますね。





【担当者】 味噌は、日本の伝統的発酵食品です。主原料は大豆ですが、発酵に使われる麹の種類によって、米味噌や麦味噌、豆味噌などがあります。また、色の違いによって「赤味噌」「白味噌」ともいわれます。

――関西では特に、白味噌文化とも言われたりしますよね。

【担当者】 お正月にお雑煮を食べた人は多いかと思いますが、関西のお雑煮に使われるのは白味噌が主流。しかし、地域によって使われる味噌は違いますので、とてもおもしろいですよね。

――白味噌と赤味噌の違いは何なのでしょうか？



【担当者】 じつは、白味噌も赤味噌も基本的な原料は同じなんです。もちろん、さまざまな工程の違いがあるのですが、おもに赤味噌は大豆を蒸し、白味噌は大豆を煮るという点が異なります。



色の違いという意味では、そもそも、味噌に色がつくのは「メイラード反応」と呼ばれる現象によるもの。この反応の起こりやすさによって、色の違いが生まれるのです。

――メイラード反応？



【担当者】 アミノ酸が糖と反応して褐色になる現象を「メイラード反応」といい、お肉を焼いた際に焼き色がつく、ご飯のおこげのほか、チョコレートやコーヒーなどもこのメイラード反応が関係しています。

――まさに、化学反応で色が変わるということですね。

【担当者】 熟成期間が長くメイラード反応が起こりやすい赤味噌に比べて、白味噌は大豆を煮たあとの工程でメイラード反応が起こりづらくしています。ほかにも、原料大豆の皮を取りのぞいたり、脱皮したものを用いたりして、色が付きづらくしている白味噌もあります。

――製造段階でメイラード反応をコントロールしているわけですね。



【担当者】 ちなみに、メイラード反応は、自宅に保管している場合であっても状況によっては進んでしまうことがあります。そのため、「買ってきた味噌が家にあるいつもの色と違った」というご相談をいただくこともあります。

特に、白味噌の色が変わると「腐ったのかな？」と思われる場合もあるかもしれないのですが、メイラード反応による色の変化の場合は口にしていただいて問題ありません。ただし、カビ生えていたり、においがおかしかったりした場合は食べないでください。



また、たとえ涼しいところに保存している場合でもゆっくりと反応が進んでいきますので、できる限り、冷蔵庫などの涼しい場所に保管していただければと思います。



――ありがとうございました。

※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』より