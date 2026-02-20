OPAQUE.CLIPから「HELLO KITTY」のコラボレーションアイテムが登場

　レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」がハローキティとコラボレーションした新作アイテムを、2月19日（木）から一部店舗とオンラインストアで発売している。

　今回は、ふわもこ素材やキラキラ素材のミラーチャームや巾着ポーチなどの新作アイテムがラインアップしている。

　ハローキティのフェイスをデザインした「キラふわフェイス巾着ポーチ」（2989円）や「フェイス型2WAYキラふわミニショルダーバッグ」（4979円）は、りんご型のオリジナルメタルパーツや立体的なリボンがポイントになっている。

「【ハローキティ】キラふわフェイス巾着ポーチ」（2989円）
「【ハローキティ】フェイス型2WAYキラふわミニショルダーバッグ」（4979円）

「キラふわマルシェバッグ」（4979円）はフェイス刺繍入りのバッグで、「フェイス型2WAYキラキラフラットポーチ」（4979円）は取り外しできるフリル調のショルダーストラップが付いている。

「【ハローキティ】キラふわマルシェバッグ」（4979円）
「【ハローキティ】フェイス型2WAYキラキラフラットポーチ」（4979円）

　温かみのあるボア素材の「キラふわフェイス型ミラーチャーム」（2989円）もお目見えしている。

「【ハローキティ】キラふわフェイス型ミラーチャーム」（2989円）
「【ハローキティ】キラふわフェイス型ミラーチャーム」（2989円）

　OPAQUE.CLIPのハローキティコラボアイテムは、2月19日（木）から一部店舗およびオンラインストアで発売している。価格は税込み。