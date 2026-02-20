

総社市役所

総社市は2月17日、2026年度の当初予算案を発表しました。一般会計の総額は約343億8000万円（前年度比1.9%減）です。

子育て・教育関連では、2つの私立保育園のそれぞれ新設と移転新築の補助に約５億300万円、私立保育園などの運営委託費に約25億6200万円(うち約1億2000万円は4月開設の小規模保育事業所分)、小中学生に貸与している端末(計約6900台)の更新に約4億5000万円を計上しています。

交通対策では、高齢者らの移動手段を確保するため、予約制乗り合いタクシー「雪舟くん」の運行委託と１台増車に約1億1800万円を計上しています。

この他、市の第3セクター「そうじゃ地食べ公社」の運営補助金を3000万円計上しています。幼小中の給食に地元食材を提供するなどの取り組みや、地域の特色を生かしたオリジナル商品の開発・販売など、公益事業を支援ためとしています。地食べ公社をめぐっては、総社市は公社を通じて調達した「ふるさと納税」の返礼品のコメの調達費が国の基準を超えていたとして、2025年９月にふるさと納税の指定を取り消されています。