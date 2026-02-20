

Ⓒ2026「シャドウワーク」製作委員会

佐野広実による小説『シャドウワーク』（講談社文庫）が映画化され、2026年に全国公開されることが決定した。併せて、本作でダブル主演を務める吉岡里帆、奈緒のキャスト情報が解禁された。

【動画】吉岡里帆＆奈緒『シャドウワーク』コメント

W主演には、『正体』で第 48 回日本アカデミー賞・最優秀助演女優賞をはじめ多くの演技賞を受賞し、 「豊臣兄弟！」で大河ドラマ初出演も果たした吉岡里帆。東京ドラマアウォード 2025 主演女優賞などを受賞し、「春になったら」、「東京サラダボウル」など数々の話題作に出演し、映画・ドラマ・舞台など多岐にわたり無二の存在感を示す奈緒。喜劇から悲劇、アート系からエンターテインメントまで、幅広い作品で多種多様な人物を生き抜いてきた二人。その出演作を並べれば、近年の話題作・衝撃作・感動作を網羅してしまう。恐るべき二人の俳優が、本作で初の映画ダブル主演を果たす。

物語の舞台は、海の近くに建つ一軒の日本家屋。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター「おうち」だ。だが、この施設、何かがおかしい──。吉岡里帆が演じるのは、新たに「おうち」にやって来た紀子。夫に心身共に支配され、人生を諦めかけていたが、そこでの暮らしを通して、本当の自分を取り戻していく。奈緒が演じるのは、亡くなったある女性について捜査中の刑事・薫。女性の身辺を探るうちに「おうち」との関係にたどり着く。

吉岡は「信頼を寄せる奈緒さんと、そしてこれから発表される個性豊かなキャストの皆様と一緒に、絆を持って『シャドウワーク』の世界観を作り上げてきました。皆さんには固唾を呑んで観ていただけるかなと思っております」 、奈緒は「人間本来の持つ強さというものを、たっぷりと描いた映画となっておりますので、是非劇場でその迫力も含めて感じていただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せる。

原作は第六十六回江戸川乱歩賞受賞作家で、「誰かがこの町で」でブレイクを果たしたミステリーの旗手・佐野広実の同名小説。監督は『君は永遠にそいつらより若い』の吉野竜平。現代の問題を浮き彫りにするリアルで鋭いヒューマンドラマで高く評価されている。吉野監督は「他者の痛みへの想像力が薄れ、踏み躙られるのは弱いお前のせいだ、そんな空気が加速しているこの時代に、映画というエンタメの形でチクッと皮肉の針を刺せたら。そんな気持ちで、この『シャドウワーク』という作品を創りました」とコメント。（吉野の「吉」は正式には「土」の下に「口」）

果たして、謎の施設「おうち」に隠された耳を疑う秘密とは？ 今の時代にこそ生まれた、すべての予測を覆す〈女性たちのクライム・サスペンス〉が幕を開ける。

監督：吉野竜平コメント

配偶者や親から暴力を受けた女性たちが静かに暮らす、とある一軒のシェルター。しかしそこには秘密のルールがあって…。とんでもなく現実離れした設定にも関わらず、佐野広実先生の原作小説を読んだとき、不思議なリアリティを感じ、とても強く惹きつけられました。それは、その物語の奥底に「人間の生命力」という普遍的なテーマが流れていたからです。不条理な暴力に抑え込まれても、それに抗い、光を見つけようとする、誰しもに備わった生きものの本能のような。他者の痛みへの想像力が薄れ、踏み躙られるのは弱いお前のせいだ、そんな空気が加速しているこの時代に、映画というエンタメの形でチクッと皮肉の針を刺せたら。そんな気持ちで、この『シャドウワーク』という作品を創りました。