ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が昨年１０月に発売した２０枚目シングル「盛れ！ミ・アモーレ」のミュージックビデオが２０日、ＹｏｕＴｕｂｅ（９月１日投稿）上で７００万回再生を達成した。

同曲はラテン系の雰囲気漂うリズミカルテンポが特徴となっており、メンバーのキレキレなダンスも見どころ。発売時から話題を集め、ＹｏｕＴｕｂｅ、インスタグラム、ＴｉｋＴｏｋの合算再生回数は約３億回を記録するヒットぶりとなっている。

地上波の歌番組でパフォーマンスを披露することで曲の知名度を広めるグループもいるが、現段階でＪｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅは同曲での出演はほとんどしていない。ＳＮＳで自然発生的にブームとなり、“自力”で再生回数を伸ばしてきた。

さらに、ハロー！プロジェクトは１３日に全グループの全楽曲をサブスク解禁。曲に触れる場が増えたことも追い風になったとみられる。

各ＳＮＳでは、著名人が「踊ってみた動画」を多数投稿。＝ＬＯＶＥの齋藤樹愛羅やＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの早瀬ノエルなど、他の女性アイドルも同曲のリズムに乗ってダンスを披露している。

この勢いを引っさげ、２２日には千葉・イオンモール幕張新都心で同曲のリリースイベントを開催予定。４月からは全国７か所でのライブツアーも控えており、「盛れ！ミ・アモーレ」旋風をさらに広げていく。