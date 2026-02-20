巨人は２０日、那覇キャンプの第５クール２日目を迎えた。スポーツ報知評論家の高木豊氏が着目したのは、正捕手争い。主将に就任した岸田行倫、移籍２年目の甲斐拓也、強打の大城卓三―と多士済々だが、開幕マスクをつかむのは果たして誰になるのか。

阿部監督の中では、オープン戦の結果によらず、ある程度チームの形は決めているだろう。捕手に実力のある選手はそろっているが、今年はやはり岸田が一歩も二歩もリードしているかな。

岸田は去年いい成績を残したけれど、理想はもっと高いところに置いているはず。だから本人は「あの程度しかできなかった」と捉えて、絶対満足はしていないと思うんだよね。守りの面はもちろんのこと、何かやってくれそうな空気を持っていて、打線から外したくない選手に成長した。だから、今年も彼が軸になってくるだろう。

甲斐はリードやキャッチング、ストッピングといった守りの面では岸田と遜色ない。そこで正捕手を奪い返すカギは打撃であり、盗塁阻止率になる。甲斐のパフォーマンスがよみがえれば、岸田も危機感をあおられてさらに伸びるはずだし、相乗効果は大きいと見る。

個人的には大城の打撃は捨てがたいんだよね。ツボにハマればスタンドまで運ぶ力は健在だし、相手からすれば相当に嫌な存在。ベンチに置いておくにはもったいない感じもするんだけど…。（高木 豊）