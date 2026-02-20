数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、 登場している「サンリオキャラクターズ」グッズ。

今回は、シートに「サンリオキャラクターズ」のデザインが入った、急な発熱や寝苦しい夜にぴったりな「ジェル冷えシート」を紹介していきます☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」ジェル冷えシート

価格：16枚入り（2枚×8袋）各990円（税込）／6枚入り（2枚×3袋）各462円（税込）

シートサイズ：約110mm×40mm

持続時間：約10時間

種類：全4種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店、ドラッグストアなど

スケーターから、サンリオの人気キャラクターたちをデザインした、 冷却用シート「ジェル冷えシート」が登場。

おでこに貼ることで熱を吸収・発散させる冷却ジェルシートです。

シートには「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」の4キャラクターがラインナップ。

パッケージだけでなく、シート本体にもキャラクターのかわいいデザインがプリントされており、 辛い発熱時や寝苦しい夜に、サンリオキャラクターたちが不安な気持ちを和らげてくれます☆

ハローキティ

赤を基調にしたパッケージで登場する「ハローキティ」

「ハローキティ」の家に住んでいる「タイニーチャム」も一緒です☆

マイメロディ

一番の仲良しである「フラットくん」と一緒にデザインされた「マイメロディ」

ぎゅっとハグする姿や一緒に添い寝するシーンがパッケージに描かれています。

クロミ

子分の「バク」と寄り添う「クロミ」デザイン。

ジェル冷えシートに総柄で描かれた2人のお顔にも注目です。

シナモロール

爽やかなライトブルーのパッケージでラインナップされる「シナモロール」

縫いぐるみを手にあくびをする姿やクッションに身を寄せる姿がとってもキュート☆

特長1：シート本体にもかわいいプリント入り

一般的な無地の冷却シートとは異なり、ジェルシートの表面にキャラクターの総柄デザインが施されています。

それぞれの世界観を表現したキュートなデザインが魅力です。

お子さんの急な発熱時など、不安な気持ちを少しでも和らげられるよう工夫されています。

特徴2：10時間冷却＆凍らない特殊ジェル

ひんやりとしたジェルが熱を吸収・外へ逃がすことで、冷却効果が約10時間持続。

また、冷凍庫に入れても凍りにくい特殊ジェルが使用されているため、 冷やしても硬くならず、おでこにぴったりとフィットします。

特徴3：お肌にやさしい弱酸性

デリケートな肌にも使いやすい弱酸性のジェルシート。

急な発熱時はもちろん、暑くて寝苦しい夜の安眠対策や、 勉強・仕事のリフレッシュタイムにも活用できます。

お肌にやさしい弱酸性ジェルを採用した、冷凍庫でも凍らない特殊仕様の10時間冷却で朝までひんやりが続くジェルシート。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」ジェル冷えシートは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665570

