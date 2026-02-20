アンガールズ山根「最高！」 10歳長女が作った手料理を披露＆絶賛「至高のメニュー」「絵も上手」「お料理上手ですね」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）が作った“食欲そそる”手料理を披露した。
【写真】「10歳で出来るなんて将来が楽しみ」アンガールズ山根の長女が作った“愛情たっぷり”手料理
山根は「完全娘（10歳）任せオムライス」と、ケチャップで「パパ」と書かれた愛情たっぷりのオムライスを公開。「今まで手伝っていたのより数段美味しくなってる」と驚いた様子を見せ、「味見しながら調整したみたい 最高！ありがとう！」と心のこもった一皿に、感謝を爆発させている。
コメント欄には「至高のメニュー」「お料理上手ですね」「幸せを感じますね」「これは素敵」「世界一のオムライスですね」「10歳で出来るなんて将来が楽しみですね」「ケチャップの絵も上手 味見しながら！偉いな」などの声が多数寄せられている。
