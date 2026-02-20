◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)

フィギュアスケート女子シングルは、金メダルにアリサ・リウ選手（アメリカ）、銀メダルに坂本花織選手、銅メダルは中井亜美選手が獲得。そのすべての結果が出た時に感動的なシーンが生まれました。

最終滑走はショートプログラム首位の中井選手。キスアンドクライでスコアが表示されると、指で3位と再度確認。メダル決定の瞬間は喜びが爆発し、両手を上げガッツポーズ。

その飛びはねて喜ぶ中井選手に横から駆けつけて喜んだのはアリサ・リウ選手。抱き上げて2人で喜びを分かち合うと、感極まった中井選手は涙。アリサ・リウ選手は背中をさすったり声をかけるなどして、約30秒の抱擁。自身の金メダル獲得も決定した直後でしたが、中井選手の銅メダル獲得を何よりも喜んでいる姿が見てとれました。

自身のフリー演技後どういう気持ちだったか取材で聞かれると「みんなの演技に集中していました。スケートを見るのが本当に好きなんです」と話しています。