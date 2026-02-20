エンツォ・マレスカに代わり、今年の1月よりチェルシーを指揮しているリアム・ロシニアー。ここまでの11試合は8勝1分2敗と良いスタートを切っているが、果たして2026年の終わりまでチェルシーの監督でいられるだろうか。



現役時代にアーセナルなどで活躍した元フランス代表のエマニュエル・プティ氏は、また近いうちにチェルシーが監督交代に動いても驚かないと主張。ロシニアーが生き残っていくのは難しいと見ている。





「チェルシーは毎年のように選手を入れ替えている。何かを勝ち取りたいなら、一貫性が重要なんだ。監督、選手と一体になり、ビジョンを持ってそれを貫かないと。たとえ暗いトンネルを歩くことになっても、諦めずにやり遂げないといけない。ビジョンを信じてね。リヴァプールやシティはそれを実践してタイトルを掴んだ。アーセナルもそれを長年続けてきて、タイトルに近づいている」「監督や選手を入れ替え続けてきたのに、突然タイトル獲得を望むのか？ロシニアーはチェルシーでタイトルを獲れるのか？10ヶ月先に彼が監督を務めているかは分からないよ。もし3、4試合と続けて悪い結果となれば、フロントが彼を解任するかもしれない」（『Daily Mirror』より）。チェルシーの監督交代ペースが早いのは誰もが知るところだ。ロシニアーが生き残るには来季のチャンピオンズリーグ出場権を確保し、来季のスタートから結果を出していく必要があるだろう。簡単なミッションではないが、ロシニアー体制はどこまで続くだろうか。