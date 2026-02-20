「堂々とした女王という演技が見られました」銀メダル坂本花織を中野友加里さんが激賞　“引退撤回”を望む声も【冬季五輪】

表彰台で涙を拭う銀メダルの坂本花織(C)産経新聞社

フィギュアスケート女子で2006年四大陸選手権銀メダリストなどの実績を持つ中野友加里さんが2月20日、TBS系「ゴゴスマ」にリモート出演。ミラノ・コルティナ五輪の同種目で銀メダルを獲得した坂本花織に対して、「堂々とした女王という演技が見られました」と激賞した。

【写真】五輪マークを模したサングラス姿で喜びを露わにする坂本花織を見る

「ゴゴスマ」では冒頭から坂本、銅メダルの中井亜美、4位の千葉百音と大活躍したフィギュア日本勢を特集。中野さんは「3選手とも素晴らしい演技。本当に力を発揮してくれたんじゃないかなと感じています」と分析した。

その中でも、坂本への称賛を惜しまなかった。番組では、坂本が男子シングルのイリア・マリニン（米国）のフリーや、ペアの「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組のシュートプログラム（SP）でのミスを目の当たりにして「ビビってる」という発言をしていたことを取り上げた。

それでも、SP、フリーともに、ほぼミスなく滑り切り「今日も集中してましたし、頑張ってきた証だと思います。とてもビビってるようには見えないぐらい、私からは堂々とした女王という演技が見られました」と振り返った。