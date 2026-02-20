「実に気品あふれる振る舞いだった」世界が感動したフィギュア金メダリストと日本人選手との“ワンシーン”、「自分のことのように興奮し、喜んでいた」【冬季五輪】

アリサ・リウは中井の銅メダルも熱烈に祝福した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子フリーが現地2月19日に行われ、米国のアリサ・リウがSPとの合計226.79点で逆転金メダルに輝いた。

【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーン

のびのび演技が光った。冒頭から高さとキレのあるジャンプで圧倒、アップテンポのナンバー、持ち味であるチャーミングな笑顔で会場全体を巻き込んでいった。

ジャンプは予定通りにすべて成功、表現力も含め、存分に五輪の大舞台で躍動した姿をアピール、自身初の金メダルに結びついた。

また金メダルに輝いたアリサ・リウといえば、ホスピタリティあふれる行動も注目されている。

フリー最終滑走はSPでトップに立った日本の17歳、中井亜美。SPに続き、大技トリプルアクセルも決め、滑り終えた中井が緊張感を漂わせつつ、キス・アンド・クライで得点を待つ中、飛び出したのが「219.16点」。この瞬間、フィギュア日本史上最年少での銅メダルが決定したシーンとなった。

驚きの表情を隠せない中井に対して、自身の金メダルも確定したばかりのリウが近づき、すかさずハグ。激戦を終えたばかりの中井を持ち上げ、ねぎらうかのように優しく背中をさすりながら、言葉をかけた。その後、中井の両手を持ち上げ、ファンにアピール、ともに戦った選手に心から喜びを示した。