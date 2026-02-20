第１４回大阪マラソン（報知新聞社など後援）は２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで開催される。大会前々日の２０日、大阪市内のホテルで招待選手の会見が行われた。

国学院大３年生だった２４年の同大会で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分１８秒の好記録で優勝した平林清澄（２３）＝ロジスティード＝は今大会の目標について「欲張らず、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）出場権の獲得です。日本人６位以内、２時間６分３０秒以内はクリアしたい」と話した。

平林を除いた国内招待選手の細谷恭平（３０）＝黒崎播磨＝、浦野雄平（２８）＝富士通＝、西山雄介（３１）＝トヨタ自動車＝、其田健也（３２）＝ＪＲ東日本＝は、今大会の目標について「優勝」と明かした。

一般参加選手として、吉田響（２３）＝サンベルクス＝、相沢晃（２８）＝旭化成＝、伊藤達彦（２７）＝Ｈｏｎｄａ＝、川内優輝（３８）＝ＡＤ損保＝、今江勇人（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、山本唯翔（２４）＝ＳＵＢＡＲＵ＝、高山豪起（２２）＝国学院大４年＝、馬場賢人（２２）＝立大４年＝ら注目ランナーも多く出場する。