来来亭カップ麺から「葱盛り」限定発売 ロングセラー商品で店の人気トッピング″ネギ多め”の味わい再現
ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」から、滋賀発のラーメン店「来来亭」監修によるカップ麺2種を2026年2月24日から全国約16400店で発売する。シリーズ累計販売数1200万食を突破した人気商品をリニューアルし、実店舗で人気のトッピングをイメージした「葱盛り」も新たに投入する。
【写真】しょうゆのコク＆キレアップで店舗の味により近づいた『来来亭 背脂しょうゆラーメン』
来来亭は滋賀県野洲市に本店を構え、全国に約240店舗を展開するラーメンチェーン。京都風しょうゆ味の鶏ガラスープに背脂をたっぷり使用し、コクがありながらすっきりとした口当たりのスープとコシのある細麺の組み合わせで支持を集めてきた。トッピングの豊富さも特徴の1つだ。
ファミリーマートでは2022年から「来来亭」監修カップ麺を展開。ロングセラーとして定着し、累計販売数は1200万食を超えた。今回は定番の『来来亭 背脂しょうゆラーメン』について、しょうゆのコクとキレを高め、より店舗の味わいに近づけたポークベースの背脂しょうゆスープへと刷新する。
さらに、店舗で人気の追加トッピング「ネギ多め」をイメージした『来来亭 背脂こってりラーメン葱盛り』を発売。ポークとしょうゆのうまみに香味野菜のうまみを加えた豚骨しょうゆスープに、歯切れのよい麺を合わせ、ねぎの風味を楽しめる一杯に仕上げた。
