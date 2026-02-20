◆第２８回かきつばた記念・Ｊｐｎ３（２月２３日１７時５０分発走、名古屋競馬場・ダート１５００メートル）

砂の実力馬たちがそろったダートグレード競走に挑む１２頭の枠順が２月２０日、確定した。

ＪＲＡ勢では、根岸Ｓ３着のダノンフィーゴ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父イントゥミスチーフ）は７枠１０番に決定した。友道調教師は、地方での勝利は２０２２年船橋のナティブーツ特別（スタニングスター）の１勝。地方のダートグレード競走初勝利を目指す。

かしわ記念連覇など交流重賞９勝のシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は２枠２番。岩田望来騎手とのコンビで挑む。昨年９月に白山大賞典を制したジャスパーロブスト（セン５歳、栗東・森秀行厩舎、父コーザン）は最内の１枠１番に決まった。

地方勢では、３連勝で梅見月杯を制して優先出走権を獲得した地元名古屋のメイショウタイセツ（牡５歳、愛知・宇都英樹厩舎、父ホッコータルマエ）は３枠３番。北海道からの参戦で、前走の兵庫ゴールドトロフィー４着のスペシャルエックス（牡６歳、北海道・田中淳司厩舎、父ダノンレジェンド）は５枠６番になった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、重量、騎手の順）

（１）ジャスパーロブスト（栗 東）セン５ ５８ 丸山 元気

（２）シャマル （栗 東） 牡８ ６０ 岩田 望来

（３）メイショウタイセツ（名古屋） 牡５ ５７ 今井 貴大

（４）エコロクラージュ （兵 庫） 牡７ ５７ 小牧 太

（５）ダテボレアス （名古屋） 牡７ ５７ 丸野 勝虎

（６）スペシャルエックス（北海道） 牡６ ５７ 吉原 寛人

（７）ストリーム （北海道） 牡５ ５７ 加藤 聡一

（８）メルト （名古屋） 牡７ ５７ 細川 智史

（９）ウェイワードアクト（美 浦） 牡６ ５７ 戸崎 圭太

（１０）ダノンフィーゴ （栗 東） 牡４ ５７ 川田 将雅

（１１）マテンロウコマンド（栗 東） 牡４ ５９ 松山 弘平

（１２）マルカイグアス （兵 庫） 牡５ ５７ 吉村 智洋

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。