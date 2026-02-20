工藤静香、煮込み肉料理作りの様子公開「具が大きくて大胆」「キッチン綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】歌手の工藤静香が、2月20日までに自身のInstagramストーリーズを更新。煮込み料理を手作りする様子を公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「具が大きくて大胆」肉の塊など入った鍋を煮込む様子
工藤は、煮込み料理を作る様子を撮影した動画を投稿。ガスコンロの上に置かれた赤い鍋には、一口大にカットした肉やじゃがいも、にんじんや玉ねぎなどの具材がたっぷりと入っており、鍋の底では水がぐつぐつと沸騰していた。また、味付けに使用するであろう赤みがかったオレンジ色のペーストが入った透明な容器を持つ手も映り込んでいる。
この投稿に、ファンからは「出来上がりが楽しみ」「どんな味なんだろう」「具が大きくて大胆」「キッチン綺麗」「美味しいに決まってる」「ワクワクする」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの55歳妻「具が大きくて大胆」肉の塊など入った鍋を煮込む様子
◆工藤静香、煮込み料理作りの様子披露
工藤は、煮込み料理を作る様子を撮影した動画を投稿。ガスコンロの上に置かれた赤い鍋には、一口大にカットした肉やじゃがいも、にんじんや玉ねぎなどの具材がたっぷりと入っており、鍋の底では水がぐつぐつと沸騰していた。また、味付けに使用するであろう赤みがかったオレンジ色のペーストが入った透明な容器を持つ手も映り込んでいる。
◆工藤静香の投稿に「出来上がりが楽しみ」の声
この投稿に、ファンからは「出来上がりが楽しみ」「どんな味なんだろう」「具が大きくて大胆」「キッチン綺麗」「美味しいに決まってる」「ワクワクする」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】