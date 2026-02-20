瀬戸朝香、計15cmばっさりカットの新ヘアスタイル公開に絶賛の声「美しさが増してる」「ゴージャス」
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の瀬戸朝香が2月20日、自身のInstagramを更新。髪を15cmカットした新ヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】井ノ原快彦の49歳妻「美しさが増してる」15センチカット後の姿
瀬戸は「一気には行かず……笑笑 まずは10センチくらい その後5センチくらい」「切ったのは計15センチくらい」とつづり、美容院でのカット中の鏡越しの自撮りショットや、カット後の柔らかなウェーブが美しい最新スタイルを公開。胸元まであったロングヘアを鎖骨下あたりまでカットしており、上品な雰囲気はそのままに、より軽やかな印象に仕上がっている。最後に、「お仕事ひと段落したらまた伸ばそっと」と記している。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎてる」「美しさが増してる」「ゴージャスな雰囲気になってる」「上品」「伸ばす宣言可愛い」「どの長さでも美しさにブレがない」といった声が寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井ノ原快彦の49歳妻「美しさが増してる」15センチカット後の姿
◆瀬戸朝香、15cmカットの新ヘア披露
瀬戸は「一気には行かず……笑笑 まずは10センチくらい その後5センチくらい」「切ったのは計15センチくらい」とつづり、美容院でのカット中の鏡越しの自撮りショットや、カット後の柔らかなウェーブが美しい最新スタイルを公開。胸元まであったロングヘアを鎖骨下あたりまでカットしており、上品な雰囲気はそのままに、より軽やかな印象に仕上がっている。最後に、「お仕事ひと段落したらまた伸ばそっと」と記している。
◆瀬戸朝香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「似合いすぎてる」「美しさが増してる」「ゴージャスな雰囲気になってる」「上品」「伸ばす宣言可愛い」「どの長さでも美しさにブレがない」といった声が寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】