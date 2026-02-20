“B→Fカップにバストアップ”話題の美人YouTuber、歯列矯正のビフォアフ公開「別人級」「フェイスラインが違う」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/20】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。歯列矯正のビフォーアフターを公開し、注目を集めている。
【写真】バストアップ話題の美人YouTuber「フェイスラインが違う」歯列矯正の劇的ビフォアフ
加藤は「歯列矯正順調ですか？」というファンからの質問に対し、矯正前と現在の姿を並べた写真を投稿。「笑って顎の引っ込み方こんなに違うから順調だとおもう」と返答し、フェイスラインがすっきり見える現在の姿で途中経過を明かした。
この投稿に、ファンからは「フェイスラインが違うわ」「並べて見せてくれてありがとう」「めっちゃ参考になる」「まさに別人級」「私も矯正しようかな」「前も可愛いけど、美が加速してると思う」「肌まで綺麗になってる気がする」といった声が上がっている。
加藤は、2025年12月4日の動画でBからFカップにバストアップしたことを公表し、SNS上で話題に。2026年2月5日にアップした動画では、豊胸疑惑について否定していた。（modelpress編集部）
◆加藤ひなた、歯列矯正の途中経過を報告
◆加藤ひなたの投稿に反響
